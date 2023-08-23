Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 19:08
Maaş - Zam

Maaşlara yapılacak zamlar 8077 TL üzerinden mi yapılacak yoksa seyyanen zam harici mi?

Yani emekliler gibi zam almamazlik gibi sıkıntı olacak mı?

Malum 7500 tl emekliler hala 7500 TL alıyor


Turkcan1
Aday Memur
23 Ağustos 2023 19:13

Yılbaşına doğru kök maaşa yapılıp yapılmayacağı belli olur. Ben olumsuz düşünüyorum çünkü geçmişe yönelik enflasyon farkını televizyonda zam olarak pazarlayan ve kamuoyunu yanıltan bir bakandan hayır geleceğini düşünmüyorum.


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 19:21

Son ay aldığınız parayla çıkan oranı çarpın.

25 aldın diyelim ki. %30 geldi. 25x1,30= 32,5 bin lira.

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