Şeflere zam gelir mi?

Yeni Toplu Sözleşmede uzlaşılan konulardan biride Şeflerin tazminatının 22 puana çıkarılması oldu. önceki artış 10 puandı şimdi 22 puana çıktı. Bu artış maaşa ne kadar yansır bilgisi olan var mı? Benim tahminim 200-250 TL arası.

Yeni Toplu Sözleşmede uzlaşılan konulardan biride Şeflerin tazminatının 22 puana çıkarılması oldu. önceki artış 10 puandı şimdi 22 puana çıktı. Bu artış maaşa ne kadar yansır bilgisi olan var mı? Benim tahminim 200-250 TL arası.