Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 19:37
Şapkadan beyaz önlük çıktı.

Gunun ozeti bu dostlar. Taktim ben bu meseleye biraz.


difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 19:51

Sistem batık, başarı düşük, düzenleme yapacak güçleri yok. Napsın adamlar. Zildi önlüktü uğraşıyo.

Benim önlük alacak param yok. Versinler asarım sınıfa. Ya parasını verecek ya önlüğü.


UcaS
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 19:55

Acilen önlük İstenirse fiyatları fırlar. 1400tl kesin almadan gider. MEB versin.

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