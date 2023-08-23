Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 19:50
Gariban teknıkerlere birsey verdiler mi ?

Babayı verdıler demeyın &#128516; ek gösterge de falan degısım olmuş mudur ? Gerçi mühendislere 500-600 vermişler


Ice Cube
Aday Memur
23 Ağustos 2023 20:04

Ek ödeme tutarında 5 puan artış yaklaşık olarak 300 TL ve üç ayda bir alınan arazi tazminatında %20 ekstra iyileştirme var şimdilik. 3600 gelirse oradan da ekstra bir artış olur. Gerisi hakem heyetine kalmış.


esenö
Memur
23 Ağustos 2023 20:15

3600 emeklilikte sadece faydası oluyor dedıler sanki, gercı 5 yıl sonra seçim zamanı çıkar

Ice Cube, 36 dk. önce

Ek ödeme tutarında 5 puan artış yaklaşık olarak 300 TL ve üç ayda bir alınan arazi tazminatında %20 ekstra iyileştirme var şimdilik. 3600 gelirse oradan da ekstra bir artış olur. Gerisi hakem heyetine kalmış.


Ice Cube
Aday Memur
23 Ağustos 2023 20:36

Şu an için 400 TL gibi bir fark yaratır 1. derecedeyseniz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakToplu Sözleşmede Kazananlar Mühendisler Oldu.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÇalışma Bakanı Işıkhan: Ocakta Yüzde 40 - 45 oranında zam alacaklarToplu Sözleşmede Şeflerin Kazanımı Ne Oldu?Ali Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdiMemursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımSENDİKA PARASIAk Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi

Sözlük

ne oynuyorsunuz 2 telefondan son ses video izleyen insan 2 bu araba fiyatları ne olacak 1 memurlar net 2022 oscar ödülleri 1 susmak senfonidir 3 sude 3 uyku delisi 2 çiçek 2 aya yolculuk 1 Frotman 1

Son Haberler

Otelde işlenen doktor cinayetinin 2 zanlısı tutuklandıRus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attıWagner'in kurucusu Prigojin'e ait özel jet düştü: 10 kişi öldüGelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındıBakan Koca: Gençler, değerleri ve tarihlerine karşı tahrik edilmeye çalışılıyor

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi