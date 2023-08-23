Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 20:18
2. İl dışında tayinimiz çıkar ve ilişik kesmezsek

Bu durumda ne oluyor arkadaşlar:)


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 20:23

Bakan Yardımcısı olarak atanıyorsunuz.


eS'e
Şef
23 Ağustos 2023 20:25
:))))
Evlenmek Gerek, 17 dk. önce

Bakan Yardımcısı olarak atanıyorsunuz.


sipsa26
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 20:27

Öyle bir şey yok. Mecburen ilişik kesiyorsunuz


sezzzzz
Aday Memur
23 Ağustos 2023 20:31

Kesilmediğinde yaptırımı nedir?

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