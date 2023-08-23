Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 20:18
Adalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor

Arkadaşlar ikm olarak soruyorum sendikalar uyelerine iyilestirme hak kazanç olarak her görüşmede mutlaka birşeyler alıyor az cok neyse geliyor sendika var arkalarında elbet peki bizim iyilestirmeler emekse bütün personelde var twiter etkinlikleri işe yaramiyor nasıl olacak bu işler

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