Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 20:28
asker eşi eş durumu

merhaba es durumu için atama evragı nufus kayıt örneği birde dilekce verdim eksik belge var mı bilen yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Emekli ikramiye ve maaşlar ne zaman yatar?Şehir hast ulaşım sorunuATT ve Paramedikçkys 20235/5 hala bekleyen varmıPsikolojim bozuldu yeterTayin evrak takibiKadroya Geçiş sonrası derece-kademe neden hala hesaplanmadı?Kadrolu istifa edip sözleşmeli olarak atanmak

Sözlük

Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 3 geceye bir şiir bırak 1 aya yolculuk 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 5 güne bir söz bırak 7 balık burcu erkeği 1 gerçek dost 3 Frotman 1 sevgi için fedakarlık yapmak 1 ahlak 3

Son Haberler

Otelde işlenen doktor cinayetinin 2 zanlısı tutuklandıRus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attıWagner'in kurucusu Prigojin'e ait özel jet düştü: 10 kişi öldüGelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındıBakan Koca: Gençler, değerleri ve tarihlerine karşı tahrik edilmeye çalışılıyor

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi