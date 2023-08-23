Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
23 Ağustos 2023 20:41
Hastane içi yer değişikliği dilekçesi

Hemşireyim hastane içinde birim değişikliği dilekçesi yazarken geçmek istediğimiz birimi yazabiliyor muyuz böyle bir hakkımız var mı bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

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