Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 20:47
8077 TL İLAVE ÖDEMEYE YÜZDELİK ZAM YANSIR MI?
8077 TL İLAVE ÖDEMEYE BUNDAN SONRAKİ YÜZDELİK ZAMLAR YANSIYACAK MI?

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 20:59

İnşallah yansımaz.


ortega8815
23 Ağustos 2023 21:00
tamam olur

difficulties
Şef
23 Ağustos 2023 21:02

yansıyacak

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