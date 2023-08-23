Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 20:53
MemurSen'e üye oldum ne kadar sendika aidatı alacağım

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, 2024-2025 döneminde her ay ödeneceği için Memur-Sen'e üye oldum. Aylık kazancım ne olur ? Elime güzel para geçer mi arkadaşlar ?


ismail3558
Şef
23 Ağustos 2023 21:00

Şu an çok deli para ediyor. 1080 lira. Bu ücretin 480 lirasını sendika alır. Geri kalanını sen 3'e bölüp bir parçasına altın, bir parçasına dolar, bir parçasına da avro alarak yatırım sepeti yaparsın. Emekliliğin geldiğinde güzel bir yatırım olur. O zaman da çatır çatır yersin.


BERBER KEMAL
Aday Memur
23 Ağustos 2023 21:04

Güzel paraymış lan tam yatırım yapmalık

ismail3558, 1 saat önce

Şu an çok deli para ediyor. 1080 lira. Bu ücretin 480 lirasını sendika alır. Geri kalanını sen 3'e bölüp bir parçasına altın, bir parçasına dolar, bir parçasına da avro alarak yatırım sepeti yaparsın. Emekliliğin geldiğinde güzel bir yatırım olur. O zaman da çatır çatır yersin.


Devir Kötü
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 21:34

Reis güzel tiyatroydu. Bazen düşünüyorum "Tamer Karadağlı yerine buçukluk mu gelmeliydi" diye

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