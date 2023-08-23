Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 20:56
Şehit - Gazi Yakını Batı Batı

Öncelikle herkese selam ederim. Geçtiğimiz yıl değişen yönetmelikle gazi kardeşi olarak şark hizmetinden muaf oldum . 2 yıllık memurken eş durumundan dolayı 4 yıl önce 34 iline geldim. 34 ilinde görev süremin tamamlanmasını beklemeden batı - batı gidebilir miyim ? Böyle bir hakkım var mıdır ? Süreç nasıl ne yapmam gerekli bu şekilde tayin olan gazi veya şehit yakını yada konuya hakim bir meslektaşım aydınlatabilir mi ?

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