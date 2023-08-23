Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 20:57
Ot yeyin, ot?
Toplu sözleşme tiyatrosunda, hükümet ve hükümetin kuyruğu sendikacıların, memurlar hakkındaki iç sesi.

BERBER KEMAL
Aday Memur
23 Ağustos 2023 21:01

Ot yeriz, soğan yeriz ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' dan yine vazgeçmeyiz..


miniaturco
Aday Memur
23 Ağustos 2023 21:54
Ye kardeşim ye. Her şeyi ye, benim yerime de ye. Ama aynı şeyi herkesin yapmasını bekleme.
BERBER KEMAL, 1 saat önce

Ot yeriz, soğan yeriz ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' dan yine vazgeçmeyiz..

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