siz olsanız ne yapardınız

Arkadaşlar bir bakanlıkta mühendisim. Siz olsanız tpao kendi şehrinizde gelirse gider misiniz mühendis olarak. Kadroluyum şu an tpao işçi ve ozellesme durumunda havuz durumu olmuyor galiba ne dersiniz

Arkadaşlar bir bakanlıkta mühendisim. Siz olsanız tpao kendi şehrinizde gelirse gider misiniz mühendis olarak. Kadroluyum şu an tpao işçi ve ozellesme durumunda havuz durumu olmuyor galiba ne dersiniz