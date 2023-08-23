Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Ağustos 2023 21:37
siz olsanız ne yapardınız
Arkadaşlar bir bakanlıkta mühendisim. Siz olsanız tpao kendi şehrinizde gelirse gider misiniz mühendis olarak. Kadroluyum şu an tpao işçi ve ozellesme durumunda havuz durumu olmuyor galiba ne dersiniz

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