Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 21:39
Bir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?

Yahu ne desek boş incik boncuk şeyleri kazanımdan sayacağız yine.

Ne yol yardımı var

Ne kira yardımı var

Ne ikramiye var

Ne iyi bir zam var

Ne de doğru düzgün bir şey var

Ben zaten yazmıştım.

2024 için enflasyon farkı+enflasyon farkı

2025 için enflasyon farkı+enflasyon farkı

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