Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 21:52
Yine bir Memur-SEN ve Hükümet tiyatrosu izledik...

EN AZINDAN:

memur ahkamı ve öğretmene "Bayram İkramiyesi" vaadi yerini bulabilirdi...

En azından:

tek maaşlı memur ve öğretmenlere ?Kira Yardımı? sözünde durulabilirdi?

En azından:

ek ders ücreti 100 TL olsun yapılırdı.., ki 40 dk gırtlak patlatmanın karşılığı 60 tl olarak görülebiliyorsa zaten film kopmuştur o ülkede. Olmayan bir şeye kazanım demeye kişioğlu hicap etmeli hicap...

Siz farklı mı düşünüyorsunuz yoksa halen üye kalmaya devam eden güruh... Biliniz ki

hakkımız zinhar suretle helal değildir.


TozluTebeşirKokusu
Şef
23 Ağustos 2023 21:59

3 kuruşluk menfaat ugruna yalamuhcu-sen üyeligine son vermeyenlere hakkım haram olsun !

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