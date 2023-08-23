Yine bir Memur-SEN ve Hükümet tiyatrosu izledik...

EN AZINDAN:

memur ahkamı ve öğretmene "Bayram İkramiyesi" vaadi yerini bulabilirdi...

En azından:

tek maaşlı memur ve öğretmenlere ?Kira Yardımı? sözünde durulabilirdi?

En azından:

ek ders ücreti 100 TL olsun yapılırdı.., ki 40 dk gırtlak patlatmanın karşılığı 60 tl olarak görülebiliyorsa zaten film kopmuştur o ülkede. Olmayan bir şeye kazanım demeye kişioğlu hicap etmeli hicap...

Siz farklı mı düşünüyorsunuz yoksa halen üye kalmaya devam eden güruh... Biliniz ki

hakkımız zinhar suretle helal değildir.