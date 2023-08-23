Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 21:59
2. İl Dışı Tercih
2 il dışı atamada tercih vermeyi düşünen hocalarım branş ve puan paylaşabilir miyiz?Hangi illeri düşünüyoruz?

vio5
Aday Memur
23 Ağustos 2023 22:01
Branş Müzik, puan : 440 Bolu,Sakarya,Eskişehir (tabi açılırsa)
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