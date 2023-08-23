KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Ağustos 2023 22:17
TCDD hareket memurluğu

Arkadaşlar hareket memuru alımı ne zaman olacak? diğer alımlar sorulmuş fakat bu alım hic sorulmamis.tren teşkil memuru surveyan yada hat bakım memuruyla aynı andami olacak bilgisi olan varmı?

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