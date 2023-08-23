Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ağustos 2023 22:33
İstifa sonrası tekrar devlet memurluğuna geçiş

Merhaba. 15 yıl mecburi hizmetimi tamamladım. 8 yıl önce TSK'den kendi isteğimle İSTİFA ettim.

Ticaret yapmayı denedim ama bu ekonomide istediğim olmadı. Bir ilçede yaşıyorum burada yüksekokullar veya belediye gibi devlet kurumları var. Bu kurumlarda memur olabilmek için nereye başvurulur bilgisi olan varmı?

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