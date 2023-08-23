Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 22:36
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı sizin üstünü

Toplu sözleşmede eylem yapmayarak hakkınızı peşkeş çekip aramayan iki konfederasyonda(MEMURSEN-KAMUSEN) durmayın artık. Hala onların safında durarak beddua alıyorsunuz, binlerce memurun hakkının yenmesine katkı sunuyorsunuz. Zulmün yanında olmayın.. Ah alıyorsunuz benden söylemesi...


bariscevik
Aday Memur
23 Ağustos 2023 22:38

KESKçi misin?


izmir mühendisY36
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:29

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bariscevik, 1 saat önce

KESKçi misin?

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