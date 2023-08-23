Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 22:36
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüze

Toplu sözleşmede eylem yapmayarak hakkınızı peşkeş çekip aramayan iki konfederasyonda(MEMURSEN-KAMUSEN) durmayın artık. Hala onların safında durarak beddua alıyorsunuz, binlerce memurun hakkının yenmesine katkı sunuyorsunuz. Zulmün yanında olmayın.. Ah alıyorsunuz benden söylemesi...


bariscevik
Aday Memur
23 Ağustos 2023 22:38

KESKçi misin?


izmir mühendisY36
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:29

&#128579;

bariscevik, 4 saat önce

KESKçi misin?


ismail3558
Şef
23 Ağustos 2023 23:51

Diyelim ki bütün memursen ve kamusen üyeleri istifa etti. Peki ne olacak. Yetki 163 bin üyeli Kesk'e geçince herşey birden değişecek mi? Bu sendikalardan istifa edenler hayatta Kesk'e üye olmaz. Eee o zaman Kesk'in hangi eyleminin bir anlamı olacakta hükümet bunları adamdan sayacak. Kesk üyeleri neredeyse bütün memurların 1/18'ne tekabül ediyorlar. Düşünün bir okulda 18 öğretmen var. Biri eylemde. Yada bir büroda 36 memur var 2 tanesi iş bırakma eylemi yapıyor. Bu eylemin kime ne faydası olacak. Bu işin tek çözümü var bütün sendikalardan istifa edilip ideolojik saplantılardan arındırılmış bir sendikanın kurulması. Hiç bir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacak. Sadece üyelerinin hakkını arayacak bir sendika. Ha böyle bir sendika mümkün mü bu şartlarda imkansız. Niye imkansız çünkü biz ideolojik saplantılarımızı her zaman ön planda tutuyoruz. Böyle bir sendika kurulsun çok değil iki ayda 50 parçaya bölünür. Kısaca kafa değişmedikçe istifanın bir anlamı yok.

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