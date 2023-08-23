Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 22:52
Seyyanen verilen 8.000 Liraya zam gelecek mi?

%40 ile %45 arası zam konuşuluyor.

(1) ancak temmuz 2023de verilen 8000 Liralık kısıma da zam gelecek mi?

(2) yoksa şuanki maaşımızdan 8000 Lira çıkartıp mı %40 zam hesaplayacağız?

öyle olursa eğer zaten reelde zam almamış oluruz.


FATİH0606
Memur
23 Ağustos 2023 22:55
tabi yok hatta ocaktan sonra 8077 tl ödenmeyecek. brokratlar filan bu konuyu mala anlatır gibi anlattılar.

capacitorrrrr
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:05

Yok bordro da ayrı görünüyor ona zam gelmez


ÇİÇEKPINARLI
Şef
23 Ağustos 2023 23:15

Maaş katsayısı değiştikçe o da artacak diye biliyorum.


murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 23:26

8077 memur maaş katsayisina eklendi diyorlar

FATİH0606, 47 dk. önce
tabi yok hatta ocaktan sonra 8077 tl ödenmeyecek. brokratlar filan bu konuyu mala anlatır gibi anlattılar.

FATİH0606
Memur
23 Ağustos 2023 23:29
yahu arkadaşlar katsayıya tabi her oransal zamda 8077 tl de zamlanacak. hala başlık açılıyor bu konuda

Barış-011
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:32

sana giren çıkan mı var? sana ne açılan konulardan? mesaj yazmak zorunda değilsin. parazitlik yapma. kaç yaşında adamsın. kalıbından utan. sana mı soracağız konu açarken?

FATİH0606, 13 dk. önce
yahu arkadaşlar katsayıya tabi her oransal zamda 8077 tl de zamlanacak. hala başlık açılıyor bu konuda

FATİH0606
Memur
23 Ağustos 2023 23:41
açtığın başlığın cevabını mala anlatır gibi anlattılar. sen trol maaşınla bu kadar bi konu açabiliyosun. ortalık karıştırmak amacın. eğer bişeyler yazmakmistiyorsan toplu sözleşme maddeleriyle ilgili başlık aç
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