Seyyanen verilen 8.000 Liraya zam gelecek mi?

açtığın başlığın cevabını mala anlatır gibi anlattılar. sen trol maaşınla bu kadar bi konu açabiliyosun. ortalık karıştırmak amacın. eğer bişeyler yazmakmistiyorsan toplu sözleşme maddeleriyle ilgili başlık aç

açtığın başlığın cevabını mala anlatır gibi anlattılar. sen trol maaşınla bu kadar bi konu açabiliyosun. ortalık karıştırmak amacın. eğer bişeyler yazmakmistiyorsan toplu sözleşme maddeleriyle ilgili başlık aç