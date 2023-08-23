Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 22:54
İl içi iptalcilerine yapılan haksızlık

İl dışına tayin isteyenler herhangi bir gerekçe göstermeden tayini iptal ederken il içinde ataması olanlara bu hak verilmedi. Madem keyfi olarak iptal edilebiliyor iliçi tayin isteyenler de keyfi olarak iptal edebilmeliydi. Bu konu haksızlık yapılmıştır.

Evet.

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