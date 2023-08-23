Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 22:59
bati-batı tayin isteyenler
kim nereden kaç yılda kurtuldu. paylaşırsanız herkes bilgi sahibi olsun bizde. ayrıca bu sene tayin isteyenler yazalim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Disiplin ceza affıMazeret DilekcesiÇalışma sistemiGecede çalışan tek bayan olmak26 Nisan açığa alınanlarBayan polisler emniyete neden ihtiyaçtan fazla alınıyor ve kadın polislere neden ayrımcılık yapılıyoÇelik yelek giymemekten rapor yedim

Sözlük

Boğaziçi'nde 166 puanla 34 yaş üstü kadın adayın yerleşmesi 3 haline elvermek 1 sana beyin alacam 1 kaktüs 4 aşkı anlatan en iyi replik 16 kuşçubaşı eşref 1 nimet abla gişesinin önündeki kuyruk 1 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 3 Sosona 3 sözlükçülerin bimolacılara giydirmesi 8

Son Haberler

Biden'dan Prigojin'in uçağının düşmesinde Putin imasıWagner'in kurucusu Prigojin'e ait özel jet düştü: 10 kişi öldüİÜ Tıp Etik Kurulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduBarış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklamaGelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi