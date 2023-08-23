Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 23:01
sağlık bakanlığı sabit ek ödeme
6.dönem tis de sabitler yüzde 20 artmıştı bu sefer artış oldumu? Olmadıysa sabitler geri mi gidecek

filizçlk
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:09

Bende inceledim ama yok sanki onunla ilgili bir uzatma büyük ihtimal yok maaslarda azalma olacak diye düşünüyorum ocak ayinda

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