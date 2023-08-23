Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 23:09
kazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişler
işçilere kreş yardımı bile veren hükumet memura hiçbir şey vermedi. enflasyon farkını zam sanan çalışma bakanindan çok şey beklememek lazımdı zaten. beceriksiz sendika memur için toplu satış sözleşmesi yaptı sadece

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