kazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişler

işçilere kreş yardımı bile veren hükumet memura hiçbir şey vermedi. enflasyon farkını zam sanan çalışma bakanindan çok şey beklememek lazımdı zaten. beceriksiz sendika memur için toplu satış sözleşmesi yaptı sadece

işçilere kreş yardımı bile veren hükumet memura hiçbir şey vermedi. enflasyon farkını zam sanan çalışma bakanindan çok şey beklememek lazımdı zaten. beceriksiz sendika memur için toplu satış sözleşmesi yaptı sadece