Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 23:24
Memursenden istifa
Bu kadar işten sonra hala memursenden istifa etmeyen arkadaşlar size de pes ne zaman uyanacaksınız

izmir mühendisY36
Aday Memur
23 Ağustos 2023 23:30

Toplu sözleşmede eylem yapmayarak hakkınızı peşkeş çekip aramayan iki konfederasyonda(MEMURSEN-KAMUSEN) durmayın artık. Hala onların safında durarak beddua alıyorsunuz, binlerce memurun hakkının yenmesine katkı sunuyorsunuz. Zulmün yanında olmayın.. Ah alıyorsunuz benden söylemesi...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakToplu Sözleşmede Kazananlar Mühendisler Oldu.Çalışma Bakanı Işıkhan: Ocakta Yüzde 40 - 45 oranında zam alacaklarToplu Sözleşmede Şeflerin Kazanımı Ne Oldu?Ali Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdiMemursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımSENDİKA PARASIAk Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi

Sözlük

bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 3 En kıymetli 2 Sosona 3 sıkılmak 7 Boğaziçi'nde 166 puanla 34 yaş üstü kadın adayın yerleşmesi 3 kuşçubaşı eşref 1 Telefonu yüzüne kapatmak 1 yarım kalmak 1 yahya kemal beyatlı 1 aşkı anlatan en iyi replik 16

Son Haberler

Biden'dan Prigojin'in uçağının düşmesinde Putin imasıWagner'in kurucusu Prigojin'e ait özel jet düştü: 10 kişi öldüİÜ Tıp Etik Kurulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduBarış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklamaGelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi