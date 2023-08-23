Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 23:31
Topsuz sözleşmede kazanımlar sızdı

Değerli din kardeşlerim önemli olan milli ve manevi değerlere sahip bir MEB olması.İşte kazanımlar.

İnşaaallah erkek dişi karman çorman eğitimde ayrılıp ana okulundan itibaren homojen olacak

Asımın neslini yetiştirecek imam hatip okullarımızın sayısı katlanarak çığ gibi büyüyen talep karşılanacak.

Kira yardımı olmasa bile manevi destek uzmanları ile şükür yardımı yapılacak.

Ek ders ücretine faiz karıştığı için artmayacak.Mümkünse ek dersinizi milli manevi yardım derneklerine bağışlayın.

Öğretmenler okuluna göre beyaz,mavi yeşil önlük giyecek.

Lpg destekçisi öğretmenlerin dizel araç alabilmesi için çalışma yapılacak.

Gabardan çıkacak doğal gaz ,baryum,nitrojen den öğretmenlere üçün biri verilecek.

MEB sitesinde çeşitli TOGG resimleri yüksek kalitede yayınlanarak pc,telefon arka planı yapılması sağlanacak.

Yetkili sendika için okullarda minnet köşesi yapılacak.Artık mum mu dikersiniz,taze meyve mi sunarsınız serbet.Salatalık yasak yanlış anlaşılabilir.

Memnun sen üyeleri ortopedik taramaya tabi tutulup gerekirse çelik omurga desteği sağlanacak.

Selam ve dua ile tankyu


lutt
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 23:43

Eğitim ödeneği ile ilgili yada öğretmenlerle ilgili hiçbir haber yok farkında mısınız. Kazanım dedikleri palavraların içinde öğretmenle ilgili tek bir kelime bile yok. ama ne diyoruz ohhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhh

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