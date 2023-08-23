Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 23:39
Şahlanış kazanımlar süper!?)

Toplu görüşme ile ilgiliBaşladığında tiyatro demiştikTiyatroya hakaret olurSkeç bile değilMemur yine satıldıMemur satılmadı kendini sattıYetkiyi verdiŞimdi domates fiyatını düşünsün. Alıntıdır Oğuz Özat

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