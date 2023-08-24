Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 00:11
Kira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlar

Kira yemek ulaşım prim Bayram ikramiyesi Kamu Mühendisleri ve hekimdı&#537;ı sağlık çalışanı iyileştirmesi gibi. Kalemler kazanıldı mı?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiToplu Sözleşmede Kazananlar Mühendisler Oldu.Çalışma Bakanı Işıkhan: Ocakta Yüzde 40 - 45 oranında zam alacaklar2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakToplu Sözleşmede Şeflerin Kazanımı Ne Oldu?Ali Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdiMemursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.SENDİKA PARASIToplu sözleşme ücreti her ay verilecek2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım

Sözlük

telefondan son ses video izleyen insan 2 En güzel aşık olan burçlar 1 balık burcu erkeği 1 editör sevmemek 25 mezamorta hüseyin paşa 1 çevmüh34 6 saf insan 2 II.Mahmud 2 kaktüs 4 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

Diyanet imamlara uyguladığı kuralları hizmetliye de uygulamaya çalışıyor24 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz Masrafsız 20.000 TL Fırsatı!Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarındaki son durumu açıkladıSilahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi