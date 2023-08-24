Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 00:22
İl emri isteyenlere soruyorum

Samimi olarak cevap verin. İl emri gelsin ama eşinize vb. 70 km uzak bir yere gideceksiniz kabul eder misiniz, yoksa illaki özür ilçesini mi istersiniz??


sinemkaratas
Aday Memur
24 Ağustos 2023 00:36
isteriz tabi merak etmeyin yoksa 2 ayrı ilde 2 ev açacak gücümüz yok artık

sinemkaratas
Aday Memur
24 Ağustos 2023 00:37
sabah erkenden kalkar çocuklarımızi öper işe gideriz

sinelt
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 00:39
Şu an öyle bir durumum yok normal il dışı isteyeceğim ama ben kabul ederdim.
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