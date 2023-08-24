Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 00:29
Adalet bakanlığı şeffaf değil
Adalet bakanlığı neden şeffaf değil. Alım yapıyor tc ile sorgu getirmiyor sayısal bilgi paylaşmıyor. Ne zaman düzelecek bu sizi de rahatsız etmiyor mu bu durum

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