Adalet bakanlığı şeffaf değil

Adalet bakanlığı neden şeffaf değil. Alım yapıyor tc ile sorgu getirmiyor sayısal bilgi paylaşmıyor. Ne zaman düzelecek bu sizi de rahatsız etmiyor mu bu durum

Adalet bakanlığı neden şeffaf değil. Alım yapıyor tc ile sorgu getirmiyor sayısal bilgi paylaşmıyor. Ne zaman düzelecek bu sizi de rahatsız etmiyor mu bu durum