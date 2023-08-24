Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 00:43
1 Eylülde okul var mı?

Merhaba arkadaşlar, öğretmenler için 1 Eylül'de okul açılıyor mu? Yoksa 4 Eylüldeki seminerlerle mi başlıyoruz?


sinelt
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 00:46
4 Eylül de başlıyoruz.

Kitap Dünyası
Memur
24 Ağustos 2023 00:56

Eğer ilk kez göreve başlıyorsanız 1 Eylül'de başlayacak


Aselban19
Aday Memur
24 Ağustos 2023 01:06

Teşekkür ederim hocalarım.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Depremzede öğretmenleri yok sayamazsınızİl emri gelir mi sizce?Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?önlüğe teşvikİkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkıİl Dışı Kontenjanları

Sözlük

uyku delisi 1 hiçbir yere ait olmama hissi 5 haline elvermek 1 Telefonu yüzüne kapatmak 1 fesleğen 1 güne bir söz bırak 5 yangın 4 orhun yazıtları 3 yangın var 1 Bolu'daki kazı çalışması 2

Son Haberler

Diyanet imamlara uyguladığı kuralları hizmetliye de uygulamaya çalışıyor24 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz Masrafsız 20.000 TL Fırsatı!Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarındaki son durumu açıkladıSilahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi