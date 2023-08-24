Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 00:49
Hizmet kolları kazanımları neden haber yapılmıyor??

Diyanetsen, eğitim sen, bayındır sen vs. twitter hesaplarından tek tek kazanımları açıkladılar ama GİH sınıfını temsil eden Büro Memur sen açıklamadı. Memurlar Net neden açıklama yapanı da yapmayanı da haber yapmıyor? Bu nasıl bir memur sitesi? 24 saat geçmesine rağmen bir büro sendikası halen daha anlaştıkları kazanımları paylaşmaktan muzdarip.

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