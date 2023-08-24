Okul yöneticileri neden istifa ediyor?

Bir öğretmen olarak Söylüyorum yine iyi bile idareci bulunuyor bu sistemde..Hele bulunduğum ilde idarecilik çok revaçta köy okulları bile dolu.Fakat ben anlamıyorum,İl milli eğitim müdürü gelir el pençe divan, ilçe milli eğitim müdürü gelir elpençe divan..Hadi bunlar disiplin amirin, il den gelen şube müdürüne neden elpençe divan? hadi ona ilden geliyor dedin elpençe divan oldun Ama ilçedeki şube müdürü kim oluyor da ona elpençe divan..Hadi bunlar şube müdürü dedin..Yahu ilçedeki şefe ve memura neden elpençe divan oluyorsun kardeşim? Hiç onurun gururun yok mu senin? bu kadar mı onursuzsun? korku çok fazla..Veliye zaten elpençe divan onu söylemiyorum bile..Sırf derse girmeyeceğim ve öğretmene patronluk taslayacağım diye bu kadar kendini ayaklar altına almaya gerek var mı? Sen böyle yaptıkça adamlar bakıyor ee zaten isteyen çok fazla neden özlük haklarını iyileştireyim diyor? Hatta daha da beter yapacaklar..Kimse istemese bu idareciliği mecbur kadro verecekler..Bu kadar kendinizi ezdirmeyin yazıktır günahtır..idarecileri normalde sevmem ama ben ben bile yeter diyorum bu kadar ezilmemeli bu makam..

Bir öğretmen olarak Söylüyorum yine iyi bile idareci bulunuyor bu sistemde..Hele bulunduğum ilde idarecilik çok revaçta köy okulları bile dolu.Fakat ben anlamıyorum,İl milli eğitim müdürü gelir el pençe divan, ilçe milli eğitim müdürü gelir elpençe divan..Hadi bunlar disiplin amirin, il den gelen şube müdürüne neden elpençe divan? hadi ona ilden geliyor dedin elpençe divan oldun Ama ilçedeki şube müdürü kim oluyor da ona elpençe divan..Hadi bunlar şube müdürü dedin..Yahu ilçedeki şefe ve memura neden elpençe divan oluyorsun kardeşim? Hiç onurun gururun yok mu senin? bu kadar mı onursuzsun? korku çok fazla..Veliye zaten elpençe divan onu söylemiyorum bile..Sırf derse girmeyeceğim ve öğretmene patronluk taslayacağım diye bu kadar kendini ayaklar altına almaya gerek var mı? Sen böyle yaptıkça adamlar bakıyor ee zaten isteyen çok fazla neden özlük haklarını iyileştireyim diyor? Hatta daha da beter yapacaklar..Kimse istemese bu idareciliği mecbur kadro verecekler..Bu kadar kendinizi ezdirmeyin yazıktır günahtır..idarecileri normalde sevmem ama ben ben bile yeter diyorum bu kadar ezilmemeli bu makam..