Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 09:34
Okul yöneticileri neden istifa ediyor?
Onca emek, deneyim ve çabadan sonra okul müdür ve müdür yardımcılarını istifaya götüren gerekçeler nedir? Bu arada ben de 5 sene üzerine istifa etmiş bir okul müdürüyüm.

metaverse
Memur
24 Ağustos 2023 10:03

1. okul yöneticilerinin yasal olarak hiçbir hükmü olmaması

2. maddi olarak dyk egzersiz belletmenlik vb... ek dersleri alamaması

3. 4+4 çalışma yılı ile sonunun karanlık olması

4. amele gibi herkes yatarken okulda yaz kış demeden beklemek


majesteleri7
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 10:12

1- idarecilerin sayman mı,memur mu,halkla ilişkiler müdürü mü,temizlikçi mi ne olduğunun belli olmaması.

2- kadro olmaması 4 yılda bir zorunlu rotasyona girme

3-Mesai kavramının olmaması 8-5 çalışma

4-tatilin olmaması

5-ne yaparsa yapsın hiçbir öğretmene yaranamama

6-yetkisinin ve etkisinin olmaması okulda kim ne isterse yapabilmesi şikayetçi olurlarsa kimsenin arka çıkmaması

7-Mebden gelen gece gündüz whatsapp dys bildirimleri emirleri

8-sorumluluğun karşısında bozulan psikoloji

9-maddi açıdan tatmin etmemesi,dyk açan öğretmenden veya taşeron temizlik işçisinden az para alma

10- okulda çay kaşığı bile kaybolsa herkesin gelip seni bulması

11-üst mercilerden sana danışılmadan yapılan görevlendirmeler,bunu çalıştır,bunu biz başka okula aldık,müdür yardımcın şu oldu,senin ki başka yere gitti tarzı bürokratik ve siyasi işlemler.

12- bitmek bilmeyen veli öğrenci istek ve problemleri

13- yeni bir şeyler yapmaya çalıştığında herkesin sırt dönmesi kimsenin sorumluluk almaması,böyle gelmiş böyle gider kurcalama kafası

14- okullarda dönen dedikodu,çekişme ortamı,koca koca adamların çocuk gibi meslektaşını şikayete gelmesi,tartıştığı kişiye bi ömür kin gütmesi ve okul ortamını bozma çabası.

Liste uzar gider.idareci öğretmeni beğenmez öğretmen idareciyi beğenmez bu yıllardır böyledir.

Bana sorarsan bırak idareciliği bu ülkede apartman yöneticiliği bile yapılmaz.çünkü herkes hakkının peşinde ama sorumluluğunu bilen yok.


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 10:22

Okul idarelerine şubat tatili ve yaz tatillerinde dönüşümlü veya uzaktan çalışma veya 2 ay yıllık izin verilmeli, tatili az olduğu için kimse idareci olmak istemiyor, mesela ben 2 ay izin olsa idareci olurum herkesten de daha iyi yaparım bu fikrimi destekleyin tatilleri uzasın :)


merve00000
Daire Başkanı
24 Ağustos 2023 11:05

işçilere bile iş yaptıramayanı gördüm ben de olsam istifa ederdim okul müdürünün bir hükmü yok ki işçiler bile kafa tutuyor


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
24 Ağustos 2023 11:23
Bir öğretmen olarak Söylüyorum yine iyi bile idareci bulunuyor bu sistemde..Hele bulunduğum ilde idarecilik çok revaçta köy okulları bile dolu.Fakat ben anlamıyorum,İl milli eğitim müdürü gelir el pençe divan, ilçe milli eğitim müdürü gelir elpençe divan..Hadi bunlar disiplin amirin, il den gelen şube müdürüne neden elpençe divan? hadi ona ilden geliyor dedin elpençe divan oldun Ama ilçedeki şube müdürü kim oluyor da ona elpençe divan..Hadi bunlar şube müdürü dedin..Yahu ilçedeki şefe ve memura neden elpençe divan oluyorsun kardeşim? Hiç onurun gururun yok mu senin? bu kadar mı onursuzsun? korku çok fazla..Veliye zaten elpençe divan onu söylemiyorum bile..Sırf derse girmeyeceğim ve öğretmene patronluk taslayacağım diye bu kadar kendini ayaklar altına almaya gerek var mı? Sen böyle yaptıkça adamlar bakıyor ee zaten isteyen çok fazla neden özlük haklarını iyileştireyim diyor? Hatta daha da beter yapacaklar..Kimse istemese bu idareciliği mecbur kadro verecekler..Bu kadar kendinizi ezdirmeyin yazıktır günahtır..idarecileri normalde sevmem ama ben ben bile yeter diyorum bu kadar ezilmemeli bu makam..
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