Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 09:46
Şube müdürü 20 puan

Ne kazanım oldu kaç tl müdürlere? Bilgisi olan var mı


Çorluilolsun
Memur
24 Ağustos 2023 11:30

900 TL civarı bir kazanım elde edildi


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:46

Hocam şu anki hesaplama mı 900 yoksa ocakta zamlı halini mi hesapladınız?

Çorluilolsun, 21 dk. önce

900 TL civarı bir kazanım elde edildi


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:50

Çok az bi artış olmuş daha fazla olmalıydı

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