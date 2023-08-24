Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 10:07
Şube müdürü kazanımı

Bilen var mı maaşlarında kaç lira fark edecek ilave 20 puan


Alperen2004
Şef
24 Ağustos 2023 10:20

968 TL civarında bir artış yaşanacak.


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 10:24

Bugünki hesaplamaya göremi, onun üstüne ocak zammı artı mı olcak yoksa ocağa göre mi hesapladınız, gerçi her türlü azmış, bari 3-5 bin olsaymış bin lira çok az

Alperen2004, 2 saat önce

968 TL civarında bir artış yaşanacak.

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