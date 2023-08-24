Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 10:30
Giresun il içi il dışı

Giresun yazacak arkadaşlar puan paylaşalım

Sınıf Öğretmenliği 378


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 10:32

Hocam Allah iyiliğini versin :)) sanki muğla fethiye isteyenler yazsın der gibi :)) 378 puanla giresuna da gidemiyorsanız bitmişsiniz demektir:))) inşallah atanırsınız:))

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