Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 10:43
öğretmen lerin hazırlık ödeneği %64 arttı

öğretim yılına hazırlık ödeneği ni gösterge rakamı na bağlayarak %64 oranında artış elde ettik.

Hazırlık ödeneği nin 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ödenmesi ni sağladık

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