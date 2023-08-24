Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 10:48
Kadrolu işçilikten(Kit 399) Sözleşmeli memurluğa geçiş

Hayırlı günler arkadaşlar. Kit 399 a tabi olarak yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Özelleştirme vb nedenlerde dolayı kurum değişikliği yapmak için kpss ye girip farklı kamu kurumları için yıllardır deniyorum. Şuan adalet bakanlığından sözleşmeli zabıt katipliği için mülakat sonucu bekliyorum. Olursa eğer geçmeyi düşünüyorum.

Haklarımla ilgili olarak izin sürem işçilikten memurluğa devam gibi sayılıp iznim artıyor mu

Kıdem tazminatımı alabiliyor muyum

Kafam çok karıştı sizce geçmek mantıklı mı görüşlerinizi bekliyorum.

Başından istifa edip farklı kuruma geçiş hikayesi geçen arkadaşlar varsa anlatabilirse çok sevinirim.

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