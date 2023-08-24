Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ağustos 2023 10:53
399 dan 3 yıl dolmadan 4B ye geçemedim.

399 dan 4 b ye 3 yıl dolmadan geçiş yapamadım normalde aynı diploma ile geçiş yapılıyordu. Ve geçen kişiler varmiş neden geçiş yapamadım ben?

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