Araştırma Görevliğini Kazandıktan Sonraki Süreç

Merhabalar,

Ben ayın 21?inde bir vakıf üniversitesinin araştırma görevlisi kadrosunu asil olarak kazandım. Tecrübem yok ama internetten anladığım kadarıyla belli bir süre içinde belge teslimi yapılmalıymış. Sorun şu ki ne sitede öyle bir yönerge mevcut ne de bilgilendirmek için beni aradılar. Ben insan kaynakları daire başkanlığını aradığımda ve mail attığımda rektörden dosyamın gelmesini beklediklerini ve benimle o zaman iletişime geçeceklerini söylediler. Sınav başvurusu dışında herhangi bir belge teslim etmemiştim.

Evrak istemeleri ondan sonra mı olacak ve belli bir süresi yok mu bunun? Yani ben pasif olarak bekleyecek miyim ya da süreç bu şekilde mi ilerliyor? Bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim. Şansımı kaçırmak istemem çünkü. İnsanın kurumlara güveni de kalmadığı için biraz detaylıca öğrenmek istiyor.

Şimdiden teşekkür ederim