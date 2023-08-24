Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 11:08
Ekonomistlerin hiçbir kazanımı olmaması

7. dönem toplu sözleşmede anlaşılan taslağa göre ''Ekonomist'' ünvanlı kadrolara mali ve sosyal hiçbir hak kazanımı verilmedi. Sesimizi duyurmakta gerekli çabayı göstermeliyiz.


esenö
Memur
24 Ağustos 2023 11:19

Kimsenin kazancı olmadı

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