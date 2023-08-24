Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?

Ben sınıfçıyım bu ara.Adalet için bindiğim dalı kesiyorum.İyi de bir matematiğe sahibim.Bu bana parasal olarak bir şey kazandırmıyor.Yalnızca bu branşlardaki hocalar diğer branşlarla kendilerini bir tutmuyor.Eskiden bu bölümler çok yüksek puanlarla öğrenci alırken günümüzde taban puanları ya çok düşük veya tercih edilmiyorlar.Maaşlarda olan söz konusu eşitlik iyi matematikçilerin bu bölümleri tercih etmesini engelliyor gibi.Son yıllarda bu bölümlere tercih eden öğrencilerin düşük netlerle bu bölümlere girdiğini fark etmek zor degil.Bu da kaliteli matematik öğretmenlerin doğmasına engel gibi.İş yüküne baktığımızda sonuçta sanki haklılar gibi geliyor bana.

Ben sınıfçıyım bu ara.Adalet için bindiğim dalı kesiyorum.İyi de bir matematiğe sahibim.Bu bana parasal olarak bir şey kazandırmıyor.Yalnızca bu branşlardaki hocalar diğer branşlarla kendilerini bir tutmuyor.Eskiden bu bölümler çok yüksek puanlarla öğrenci alırken günümüzde taban puanları ya çok düşük veya tercih edilmiyorlar.Maaşlarda olan söz konusu eşitlik iyi matematikçilerin bu bölümleri tercih etmesini engelliyor gibi.Son yıllarda bu bölümlere tercih eden öğrencilerin düşük netlerle bu bölümlere girdiğini fark etmek zor degil.Bu da kaliteli matematik öğretmenlerin doğmasına engel gibi.İş yüküne baktığımızda sonuçta sanki haklılar gibi geliyor bana.