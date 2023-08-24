Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 11:15
Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?

Matematikçi ve Fenci meslektaşlar üniversitelere girerken aldıkları puanların yüksek ve eğitimlerin zor olduğunu düşünüyor.Diğer branşlardaki öğretmenlerle aynı maaşı almaktan yakınan meslektaşlarımız söz konusu.Branşlara maaş farklılığı olmalı mı?


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:25

Hocam o konu biraz muamma olur çünkü mesela kime göre neye göre hangisi değerli kabul edilecek? Fizik öatematik yüksek diyorsunuz ama bilmem nerenin fizik bölümü ile boğaziçi sözel bölümünü nasıl kıyaslayacaksınız, ayrıca fen öğrencisi için fen dersi kıymetli, sözel öğrenci için coğrafya kıymetli, dil için ingilizce kıymetli, besyo için beden kıymetli gibi.. bence olmamalı


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:30

Ben eksi koymadım bu arada başlıklara eksi verenlere uyuz oluyorum:))


fb88
Şef
24 Ağustos 2023 11:39

Bence olmalı 3 gün okula giden öğretmen ile 5 gün giden öğretmen aynı maaşı almamalı


Pelinin
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:45

O da ayrı bir tartışma konusu, ders programı düzenlenmesi konusunda müdürlere bu kadar yetki verilmemeli , herkese eşit program yapılması gerekiyor, yönetmelikle çerçeve çizilebilir

fb88, 13 dk. önce

Bence olmalı 3 gün okula giden öğretmen ile 5 gün giden öğretmen aynı maaşı almamalı


karizmatik23
Aday Memur
24 Ağustos 2023 11:46

Ben sınıfçıyım bu ara.Adalet için bindiğim dalı kesiyorum.İyi de bir matematiğe sahibim.Bu bana parasal olarak bir şey kazandırmıyor.Yalnızca bu branşlardaki hocalar diğer branşlarla kendilerini bir tutmuyor.Eskiden bu bölümler çok yüksek puanlarla öğrenci alırken günümüzde taban puanları ya çok düşük veya tercih edilmiyorlar.Maaşlarda olan söz konusu eşitlik iyi matematikçilerin bu bölümleri tercih etmesini engelliyor gibi.Son yıllarda bu bölümlere tercih eden öğrencilerin düşük netlerle bu bölümlere girdiğini fark etmek zor degil.Bu da kaliteli matematik öğretmenlerin doğmasına engel gibi.İş yüküne baktığımızda sonuçta sanki haklılar gibi geliyor bana.

Pelinin, 22 dk. önce

Ben eksi koymadım bu arada başlıklara eksi verenlere uyuz oluyorum:))


teachertobe
Memur
24 Ağustos 2023 11:48

Üni puanları yüksekse tıp/mühendislik/mimarlık falan yazsaymışlar ? :)


Weierstrass
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 11:48
Bence Alan sinavi olmali ,uzman ona gore olunmali eskinin Anadolu fen lisesi ogretmeni secme sinavi gibi ,ben matematikciyim ama bando,egzersiz gibi her turlu aktivitelerde bulunan beden egitimi ogretmenide gordum,ama genel anlamda bazi branslar cok rahat ,hepsinin artisi eksisi var diyelim.

karizmatik23
Aday Memur
24 Ağustos 2023 11:50

Benzer durum onlarda da söz konusu.Uzman doktorlardan fazla maaş alan öğretmenler de var :)

fb88, 13 dk. önce

Bence olmalı 3 gün okula giden öğretmen ile 5 gün giden öğretmen aynı maaşı almamalı

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