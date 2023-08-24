Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 11:18
ALİ YALÇIN

Memursenin başı Ali Yalçın, sende hiç vicdan insaf yok mu? diye soru soracaktım ki yaptığı işle attığı imza ile zaten olmadığını göstermiş oldu. Teşekkürler Ali Yalçın sen olmasan bu kazanımları nasıl alacaktık biz. Sen o koltuklarda iyi otur ki bizim kazanımlarımız gitmesin. Ne de olsa çok iyi kazanımlara imza attın yine.


Zeplin13
Aday Memur
24 Ağustos 2023 11:49

3,5 ali tüm memurların eline verdi..

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