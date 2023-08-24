Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2023 11:25
Aynı unvanda 4A'dan 4B'ye geçiş hakkında
arkadaşlar iyi günler kadrolu 4a memur iken aynı unvanda 4b sözleşmeli alıma açıktan başvurup atanilabilir mi

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