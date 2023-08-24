Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Ağustos 2023 11:28
Askerlik sağlık muafiyeti ??

2 tane bel fıtığım mevcut ameliyat olacağım, askerlikten muaf olur muyum? Mevzuata göre muafiyet yazıyor. Bilgisi olan var mı acaba?

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