KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 11:56
Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Personeli Hakkında

Arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı kız yurtlarında Destek Personeli çalışma ortamı, çalışma şartları hakkında genel bilgi verebilir misiniz?


beurak0000
Aday Memur
24 Ağustos 2023 12:40
Evet bende şimdi gördüm 11 bin 400 küsür kişi kadar bakalım detaylar ne olacak
Toplam 1 mesaj

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