Aöf staj muafiyet bilgi lütfen

Arkadaşlar sağlık bakanlığı nda çalışıyorum yaşlı bakım okumayı düşünüyorum anadolu aöf te stajdan muaf olur muyum aynı hizmet kolunda ilgili birimde düzenli çalışma dökümü varsa staj muafiyeti var çünkü beni kapsar mı yapanlar varsa bilgilendirirseler sevinirim

Arkadaşlar sağlık bakanlığı nda çalışıyorum yaşlı bakım okumayı düşünüyorum anadolu aöf te stajdan muaf olur muyum aynı hizmet kolunda ilgili birimde düzenli çalışma dökümü varsa staj muafiyeti var çünkü beni kapsar mı yapanlar varsa bilgilendirirseler sevinirim