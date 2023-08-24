KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


24 Ağustos 2023 12:01
Aöf staj muafiyet bilgi lütfen
Arkadaşlar sağlık bakanlığı nda çalışıyorum yaşlı bakım okumayı düşünüyorum anadolu aöf te stajdan muaf olur muyum aynı hizmet kolunda ilgili birimde düzenli çalışma dökümü varsa staj muafiyeti var çünkü beni kapsar mı yapanlar varsa bilgilendirirseler sevinirim

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