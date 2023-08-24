Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 12:06
2023 yılı memur disiplin affı bakan 19 ağustosta açıkladı sizce çıkar mı ?

MEMUR DİSİPLİN AFFI SİZCE BU YIL ÇIKARMI BAKAN VEDAT IŞIKHAN 19 AGUSTOSTA AÇIKLADI 6 MADDE İÇİNDE ÇIKICAK KONULAR ARASINDA ANCAK İLK 50 MADDE İÇİNDE GÖREMEDİM BUNUNLA İLGİLİ BİLGİSİ OLAN VARSA PAYLAŞABİLİRSE ÇOK SEVİNİRİM


geronimooo
Aday Memur
24 Ağustos 2023 14:12

Çıksın bı zahmet. 50 kere imar affı geldi, bir kere sicil affı gelmedi. Bu kadar memur düşmanı bir iktidar tarihte görülmedi

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