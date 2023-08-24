Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Ağustos 2023 12:28
MEBBİS'e girilmiyor

Mebbis'e girişte hata yaşayanlar var mı? Sistemsel bir hata mı var acaba?


empire_loups
Genel Müdür
24 Ağustos 2023 12:32

evet. öğretmen atamaları ile ilgili bir güncelleme sanırım. ayrılış-başlangıç yapamadık bir türlü


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
24 Ağustos 2023 12:40

Evet girilmiyor


sanatogretmeni
24 Ağustos 2023 13:05

düzelir beklemek lazım

empire_loups, 2 saat önce

evet. öğretmen atamaları ile ilgili bir güncelleme sanırım. ayrılış-başlangıç yapamadık bir türlü


zngnmzngnm
Aday Memur
24 Ağustos 2023 13:25

ben de giremedim


sanatogretmeni
24 Ağustos 2023 14:15

Düzelmiş

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